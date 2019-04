Το δημοσίευμα του Bloomberg που αναφερόταν στη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο Brexit, στη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, έπαιξε στα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός ότι επισημαίνεται πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει το "know how" να ανατρέπει αποτελέσματα δημοψηφισμάτων.

More in this category: