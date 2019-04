Η Κίνα, από την πλευρά της, θεωρεί την πρωτοβουλία ως τμήμα της στρατηγικής της «One Belt, One Road», του λεγόμενου νέου «Δρόμου του Μεταξιού». Η σημασία που αποδίδει το Πεκίνο στη Σύνοδο αυτή είναι εμφανής από τη μεγάλη κινεζική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό της Κίνας, Λι Κετσιάνγκ.

Το εγχείρημα αποτελεί παράλληλη - και ενίοτε συμπληρωματική - δράση του στρατηγικού σχεδίου της Κίνας για την Πρωτοβουλία μιας Ζώνης και ενός Δρόμου (Belt and Road Initiative, BRI, πρώην OBOR) που θα συνδέει την Κίνα με μεγάλο αριθμό χωρών της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής.

More in this category: