«Πρόκειται για μία μη υπόθεση. Η Νέα Δημοκρατία μιλά για συναλλαγές ιδιωτών, έχουν ανοίξει κάποιοι λογαριασμοί και θα δούμε τι έχει συμβεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει ένα θέμα που πάει με όλα, σκάνε υποθέσεις με το θέμα των δανείων των κομμάτων, η καταδίκη συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη για υπόθεση παιδεραστίας, η υπόθεση χρηματοδότησης λογαριασμών του από off shore, και ξανανοίγει το ζήτημα Πετσίτη, με δημοσίευμα και μετά ανακοίνωση και έτσι πάει το θέμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός για την υπόθεση Πετσίτη. Ο κ. Παππάς πρόσθεσε ότι μιλάμε για «το συγκρότημα του κ. Μαρινάκη που προφανώς ελέγχει και χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία και είναι διωκόμενος για την υπόθεση του πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

