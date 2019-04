Τέλος, σχετικά με τη συνάντηση που θα έχει απόψε στη Θεσσαλονίκη με τον Ρώσο ομόλογό του στις μεταφορές, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι θα συζητηθεί μια σειρά από θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αλλά και στα Βαλκάνια. Όπως ανέφερε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και η θέση της χώρας μας αλλά και των Βαλκανίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δικτύων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών στην κεντρική Ευρώπη και τις Παρευξείνιες χώρες. Ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στο έργο Sea to Sea που θα συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, το οποίο μεταξύ άλλων χωρών ενδιαφέρει και τη Ρωσία αφού θα μπορεί να εξυπηρετείται από αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση με το Ρώσο ομόλογό του, ο υπουργός θα συζητήσει θέματα που αφορούν τις υποδομές, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τις επενδύσεις, τις διμερείς συνεργασίες, την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, και άλλα ζητήματα σε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο συνεργασίας.

