Οι Financial Times σημειώνουν πως ο Έλληνας πρωθυπουργός θα αντιμετωπίσει εκλογική αναμέτρηση μέσα στη χρονιά με το κόμμα του βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις. «Θεωρώ κομβικής σημασίας να έχουμε εκλογές σε μια στιγμή που οι άνθρωποι θα μπορούν να συγκρίνουν την κατάσταση με το 2015, όταν ήμασταν σε βαθύ σκοτάδι» αναφέρει ο ίδιος, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση του θα παραμείνει πιστή στον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως το 2022, καθώς ένα από τα πιο σημαντικά θέματα ήταν «η επανάκτηση της αξιοπιστία μας στην Ευρώπη κας τους δανειστές μας, οπότε δε θέλουμε να παραβιάσουμε τη συμφωνία».

«Η Ελλάδα ανακάλυψε μέσα από μία σκληρή εμπειρία ότι το συμφέρον της είναι να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στους Financial Times του Λονδίνου και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση των ευρωσκεπτικιστικών και δεξιών λαϊκιστικών κινημάτων ανά την ήπειρο.

