Στη 2η διάσκεψη κορυφής Belt and Road οι συμμετέχοντες ξεπερνούν τις 5.000 από περισσότερες από 150 χώρες και από 90 διεθνείς οργανισμούς.

Η διάσκεψη κορυφής για την Πρωτοβουλία Belt and Road αποτελεί, όπως επισημαίνουν παράγοντες της κινεζικής ηγεσίας, ένα κορυφαίου επιπέδου βήμα για διεθνή συνεργασία και εκτιμάται πως θα αποτελέσει ορόσημο της όλης προσπάθειας.

Τον ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας και όχι ως συνόρου της Δύσης με την Ανατολή αλλά και ως περιφερειακού κόμβου ανάπτυξης που αποκτά παγκόσμια εμβέλεια και σημασία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας από το βήμα του δεύτερου φόρουμ της Πρωτοβουλίας του Δρόμου του Μεταξιού (Belt and Road Initiative), που διεξάγεται στο Πεκίνο.

