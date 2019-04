Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακαλώτος έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό το εξής: "Πρώτο θέμα στους Financial Times: Η Αργεντινή έχει πληθωρισμό 55%, 10ετές στο 11,38%, ισχυρές πιέσεις στο νόμισμα και φόβο για χρεωκοπία. Μεγάλη επιτυχία μιας νεοφιλελεύθερης παλινόρθωσης! Ελπίζω να μην είναι και ο Πρόεδρος Macri, όπως ο κ. Weber, πρότυπο για τον κ.Μητσοτάκη".

More in this category: