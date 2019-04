Εκτός των επαφών που είχε με την κινεζική πολιτική ηγεσία, ο πρωθυπουργός είχε επαφές και με στελέχη της Huawei και, όπως προκύπτει, η εταιρεία εξετάζει σοβαρά την προοπτική να λειτουργήσει ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (research and development center) στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Κίνας, ο οποίος με πολύ έντονο τρόπο υπογράμμισε, στην πρωινή του ομιλία, με την οποία εγκαινίασε τις εργασίες του φόρουμ, την πρόθεση της Κίνας να «ανοίξει» την αγορά της, εξέφρασε κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, την ευγνωμοσύνη του για τον ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στις ευρω-κινεζικές σχέσεις, ενώ υπογράμμισε και το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν «η πρώτη δυτικοευρωπαϊκή χώρα που υπέγραψε μνημόνιο για την Πρωτοβουλία "Belt and Road", γεγονός που λειτούργησε ενθαρρυντικά και για άλλες χώρες».

Την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας τα τελευταία χρόνια και τον ρόλο της Ελλάδας στις ευρω-κινεζικές σχέσεις, υπογράμμισαν τόσο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Κίνας όσο και ανώτατος αξιωματούχος του ΚΚΚ, με τους οποίους συναντήθηκε, σήμερα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, όπου συμμετείχε και μίλησε το πρωί στο 2ο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου της Πρωτοβουλίας για τον «Δρόμο του Μεταξιού» (Belt and Road Initiative).

