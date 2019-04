Λίγες ημέρες αργότερα υπήρξε παρόμοιο συμβάν, στο ίδιο ακριβώς σημείο, με στόχο τον οδηγό άλλου υφυπουργού Ανάπτυξης. Αυτή τη φορά δύο νεαροί ρουμάνοι κακοποιοί επιχείρησαν – μεσημβρινή ώρα – να ληστέψουν τον οδηγό της υφυπουργού κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου, ο οποίος ήταν μέσα στο υπηρεσιακό όχημα. Ο ένας εκ των δραστών άρχισε να συνομιλεί με τον οδηγό του κρατικού αυτοκινήτου, ενώ ο συνεργός του αφαίρεσε από το κάθισμα του συνοδηγού ένα βαλιτσάκι με έγγραφα και κατόρθωσε να διαφύγει. Χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί αν στόχος των δραστών ήταν χρηματικά ποσά ή ηλεκτρονικές συσκευές που πίστευαν ότι μπορούσε να είχε το βαλιτσάκι ή επεδίωκαν για άγνωστους λόγους την αρπαγή υπηρεσιακών εγγράφων. Επιπλέον, τον Ιανουάριο υπήρξε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ . για τον εντοπισμό των κλαπέντων εγγράφων από το αυτοκίνητο στενού συνεργάτη του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου. Η διάρρηξη στο ΙΧ του συνεργάτη τού υπουργού έγινε στην πλατεία Κλαυθμώνος, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του οχήματος μαζί τον κ. Φάμελλο βρίσκονταν σε γειτονικό σημείο. Επίσης, προ μερικών εβδομάδων υπήρξε επιδρομή στα γραφεία του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» στην οδό Κεραμεικού, που θεωρείται ένα από τα think tanks του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πρόεδρός του είναι ο βουλευτής του κυβερνητικού κόμματος Κώστας Δουζίνας. Οι δράστες αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο που είχε ποσό της τάξης τουλάχιστον 10.000-20.000 ευρώ, σφραγίδες και άλλα έγγραφα. Θύματα κλοπών φέρεται να έπεσαν επίσης προ μερικών εβδομάδων κοντά σε μεγάλο ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού ο βουλευτής Ηρακλείου και πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης και ο πρώην βουλευτής και υπουργός της ΝΔ Πάνος Παναγιωτόπουλος. Άγνωστοι έσπασαν το παρμπρίζ των αυτοκινήτων τους και άρπαξαν προσωπικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταυτότητες κ.λπ. Ορισμένα από τα έγγραφα που έχουν κλαπεί θεωρούνται απόρρητα.

More in this category: