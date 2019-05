Στο πλαίσιο αυτό, μας προξενεί εντύπωση πώς ο παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός της Facebook, ο οποίος εμφανίζει χρηματιστηριακή αξία 534 δισ. δολαρίων (Galloway, 2018), με περίπου 3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και αποστολή 41,6 εκατ. μηνυμάτων κάθε λεπτό, αποφάσισε να αναθέσει το έργο του θεματοφύλακα της αλήθειας των ειδήσεων στο ελληνικό διαδίκτυο σε μια εταιρία που δεν έχει την ίδια εξειδίκευση και εμπειρία με τους αντίστοιχους συνεργάτες της Facebook σε άλλες χώρες, όπως το AFP και το Associated Press».

