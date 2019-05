Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Τμήμα Διαχείρισης Αθλητισμού, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics & Political Science (LSE) όπου αποφοίτησε με έπαινο και κάτοχος B.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το City University London. Επιπλέον, έχει εκλεγεί, από το 2018, Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

