«Σύσσωμη η ελληνική κοινωνία και ο απόδημος ελληνισμός που αγωνιούσαν τους τελευταίους μήνες για την τύχη του Θανάση του Θεοχαρόπουλου σήμερα νιώθουν επιτέλους ανακουφισμένοι. Του προτείνουμε να υιοθετήσει ως νέο σλόγκαν στο υπουργείο Τουρισμού που αναλαμβάνει το "live your myth in Syriza"» τονίζει, σύμφωνα με το ΑΠΕ, σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

ΝΔ: Νέο σλόγκαν στο υπουργείο Τουρισμού το «live your myth in Syriza»

