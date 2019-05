«Εγώ δεν φιλοξενήθηκα ούτε στο σκάφος του Μαρινάκη, ούτε στο Noor One. Εγώ δεν έχω κουμπάρο υπόδικο που κατηγορείται και για χρηματοδότηση εμπορίου 2 τόνων ηρωίνης», τόνισε ο πρωθυπουργός χαρακτηριστικά «φωτογραφίζοντας» τις σχέσεις του προέδρου του Ολυμπιακού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

