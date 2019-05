Συνέντευξη στους Financial Times παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι αξίζει μία δεύτερη θητεία, αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την προοπτική των επενδύσεων.

