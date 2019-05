«Δεν θέλω να μπω στο Ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει ο Γιάνης Βαρουφάκης απαντώντας σε ερώτηση της Süddeutsche Zeitung για την υποψηφιότητά του με το κόμμα Diem25 (Democracy in Europe Movement 2025). «Δεν θέλω να μπω στο Ευρωκοινοβούλιο… Θέλω μόνο να αντιπαρατεθώ και για αυτό χρησιμοποιώ τον προεκλογικό αγώνα», προσθέτει.

