Αναλυτικά τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ:
Ν. ΕΒΡΟY:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ:
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ν. ΞΑΝΘΗΣ:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:
ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ:
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ:
ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ν. ΚΙΛΚΙΣ:
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ν. ΑΡΤΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:
ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ:
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:
ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ν. ΣΑΜΟΥ:
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ