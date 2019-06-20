Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι υποψήφιος στην Α' Ανατολικής Αττικής, στη Λάρισα και την Αχαΐα.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι ανά περιοχή
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
- ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
- ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ
- ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
- ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ
- ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
- ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ
- ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
- ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ
- ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ
- ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ
- ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
- ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ(ΝΑΝΗ)
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
- ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΔΟΔΟΥ-ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ
- ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
- ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ
- ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
- ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΑΛΑΤΣΗ-ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
- ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
- ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
- ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
- ΤΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
- ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ
- ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
- ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
- ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
- ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
- ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
- ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ
- ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
- ΒΑΡΕΛΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ
- ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
- ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ
- ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ
- ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
- ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
- ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
- ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
- ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
- ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
- ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
- ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
- ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
- ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
- ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
- ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΑ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ
- ΓΑΙΑΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
- ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
- ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
- ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ
- ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
- ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
- ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ
- ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ
- ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
- ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
- ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
- ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
- ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
- ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
- ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΦΕΡΧΑΤ
- ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
- ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
- ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ
- ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ
- ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΛΗΣ
- ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
- ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
- ΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
- ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
- ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
- ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
- ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
- ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ
- ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
- ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
- ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΑΛΑΦΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΜΠΟΥΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
- ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
- ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
- ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
- ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΑΛΕΚΑ
- ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
- ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΗΣ
- ΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
- ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
- ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
- ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΕΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΦΑΝΗ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
- ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ
- ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
- ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
- ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
- ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ
- ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
- ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΡΙΣΗΣ
- * ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
- ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
- ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
- ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ
- ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
- ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
- ΚΑΡΥΔΑΚΗ-ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΙΚΗ
- ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
- ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
- ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
- ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ
- ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
- *ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΙΑΣ
- ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
- ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
- ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
- ΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
- ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
- ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
- ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
- ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
- ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
- ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
- ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
- ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ
- ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΚΙΔOΣ
- ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
- ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
- ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
- ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
- ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
- ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
- ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
- ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
- ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
- ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
- ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
- ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
- ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥ
- ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
- ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΜΠΕΛΑΒΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΙΟΥ
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
- ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
- ΣΕΡΓΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
- ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΝΝΑ
- ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
- ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
- ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΡΗΓΟΥ ΙΡΕΝ (ΕΙΡΗΝΗ)
- ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
- ΠΛΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
- ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
- ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
- ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
- ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
- ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
- ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
- ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
- ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
- ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
- ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
- ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ