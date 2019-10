Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα για τις Βρυξέλλες, όπου έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του, ο κ. Τσίπρας θα έχει σειρά συναντήσεων.

Την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Την Πέμπτη, στις 09:00 πμ, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Την ίδια ημέρα θα συναντηθεί με τα προεδρεία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων. Στις 12:45 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική του PES.

Τέλος, στις 16:00 της Πέμπτης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ State of Europe που διοργανώνει το think tank «Friends of Europe».