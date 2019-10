Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις 12:45 το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES).

Είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει μέρος στην Σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού στις προηγούμενες εκαλείτο ως πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή του ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική σύνοδο του PES, με τις συναντήσεις με τα προεδρεία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων, συνεχίζει να χτίζει γέφυρες με τις άλλες προοδευτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις για ένα κοινό μέτωπο βασισμένο στους άξονες για:

- Κοινωνική Ευρώπη με αναχώματα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και μεταρρύθμιση της ευρωζώνης

- Βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

- Διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης βάσει του διεθνούς δικαίου και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

- Αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της ΕΕ υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας.

Παράλληλα, στις παρεμβάσεις του θα τονίσει πως η Ευρώπη οφείλει να πάρει γενναίες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Την Τετάρτη, ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Την Πέμπτη, στις 09:00 πμ, θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ-Μαρία Σασόλι. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τα προεδρεία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων, ενώ στις 16:00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ State of Europe που διοργανώνει το think tank "Friends of Europe".