Θεοχάρης: Η ελληνική κυβέρνηση είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού

Παρουσία του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη έλαβε χώρα σήμερα η συζήτηση στο πάνελ «Pathways for shared growth: Advancing cooperation between Greece and the Arab world», κατά τη δεύτερη ημέρα της 4ης Ευρω-Αραβικής Διάσκεψης που γίνεται στην Αθήνα.