Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τη μεταναστευτική - προσφυγική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και την προώθηση των θέσεων της κυβέρνησης, μεταβαίνει διαδοχικά σε Ουάσιγκτον και Βιέννη ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Επίσης, σκοπός της επίσκεψης είναι η οικοδόμηση διεθνών συνεργασιών για την υποστήριξη και ενίσχυση της «μεγάλης προσπάθειας που καλείται να καταβάλλει η Ελλάδα» ως χώρα «πρώτης γραμμής», απέναντι στις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές στα ανατολικά, θαλάσσια και χερσαία, σύνορά της.

Ειδικότερα, στην Ουάσιγκτον, ο κ. Κουμουτσάκος θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τσαντ Γουλφ (Chad Wolf), τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας, Ρον Τζόνσον (Ron Johnson), το μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ντίνα Τάιτους (Dina Titus-Δημοκρατική βουλευτή, Nevada) και αξιωματούχους του State Department.

Μάλιστα, τη Δευτέρα, ο κ. Κουμουτσάκος, σε ειδική συνάντηση του Ινστιτούτου «Atlantic Council», θα αναπτύξει το θέμα: «Η σύγχρονη μεταναστευτική-προσφυγική πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Την Τρίτη, θα μιλήσει για την ελληνική πτυχή του κρίσιμου αυτού ζητήματος, σε συζήτηση με τον Φίλιπ Ρίκερ (Philip Reeker), βοηθό υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές Υποθέσεις, την Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρο του Δικτύου για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και τον Ντέιμον Γουίλσον (Damon Wilson), εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Atlantic Council, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Southeast Europe and East Med: new strategies new perspectives».

Στη συνέχεια, ο κ. Κουμουτσάκος θα μεταβεί στη Βιέννη, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, Wolfgang Peschorn, και την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης του Ασύλου (EASO), Νίνα Γκρέγκορι (Nina Gregori).

Επίσης, θα είναι ομιλητής στο συνέδριο «Vienna Migration Conference 2019», στο οποίο θα συμμετέχουν ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Péter Szijjártó, ο υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας, Igor Crnadak, ο υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας, Carmelo Abela, ο υφυπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, İsmail Çatakli, η υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής της Πορτογαλίας, Cláudia Pereira και ο υφυπουργός Εσωτερικών της Σλοβενίας, Sandi Čurin.