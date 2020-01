Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι «δεν είμαστε εμείς που επιδιώκουμε την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θα επιδιώξουμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία με τρόπο ειρηνικό και γι' αυτό και κρατάμε ανοιχτό το κανάλι του διαλόγου, επιδιώκοντας να μειώσουμε την ένταση».

Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως τη θέση αυτή μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, λέγοντας πως «ήμουν απολύτως ξεκάθαρος με τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης».

«Χαίρομαι διότι οι ΗΠΑ τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα και δια του υπουργού Εξωτερικών λέγοντας ότι στηρίζουν και εγγυώνται την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας και στηρίζουν τις πρωτοβουλίες που θα δρομολογήσουν την επίλυση των ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο με ειρηνικό τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πιστεύω ότι συνολικά η επίσκεψη στις ΗΠΑ επαναβεβαίωσε το γεγονός ότι για τις ΗΠΑ η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ενώ για την κριτική ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι προβλέψιμη στις επαφές της με τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει μια διακομματική αντίληψη για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας»

«Ακριβώς αυτή είναι η έννοια μιας στρατηγικής συμμαχίας. Να είσαι σταθερός και αξιόπιστος και ως προς τις βασικές προβλέψεις μιας στρατηγικής σχέσης να είσαι και προβλέψιμος, κάτι που δεν ισχύει για άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη πως «τόσο στο Κογκρέσο όσο και στη Γερουσία υπάρχει μια διακομματική αντίληψη για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και αυτό αποτυπώθηκε κατά την ψήφιση του EastMed Act που για πρώτη φορά ορίζει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ και καθορίζει ποιοι είναι οι σταθεροί και αξιόπιστοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και πως αυτοί πρέπει να στηριχθούν».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου κορυφαία στελέχη μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Παρών στην εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ ο οποίος συνομίλησε πριν την έναρξη της συζήτησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ δεν παρέλειψε να κάνει ακόμα μια ανάρτηση για την πετυχημένη επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο.

