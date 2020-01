Εμπαθή, κακοήθη και ψεύτη χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος τον πρώην εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου, ο οποίος στην κατάθεσή του στην Προανακριτική της Βουλής για τη Novartis, υποστήριξε πως ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης είχε επιχειρήσει να παρέμβει στο έργο του.

Συγκεκριμένα, είπε πως του ζήτησε να "στήσει" διώξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, διαψεύδει τα όσα κατέθεσε στην προανακριτική της Βουλής ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου και αναλυτικά αναφέρει:

«Ο κ Αθανασίου αποδεικνύεται εμπαθής, κακοήθης και μεγάλος ψεύτης και όχι για πρώτη φορά», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Παπαγγελόπουλος.

Αναλυτικά η δήλωση του πρώην αναπληρωτή υπουργού, που θα κινηθεί και νομικά ενάντια στον κ. Αθανασίου:

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση του κ. Αθανασίου κατέρρευσε οριστικά η προσπάθεια της εκδικητικής πολιτικής δίωξης σε βάρος μου. Αναγκάσθηκε να παραδεχθεί μεταξύ άλλων ότι:

α) Είχε παραγγείλει και αυτός φορολογικό έλεγχο για τη Novartis αλλά δεν του έκανα καμία παρέμβαση.

β) Η κα Ράϊκου δεν του είχε αναφέρει ποτέ και τίποτα για τις παρεμβάσεις μου.

γ) Δεν έχει ακούσει το όνομα Ρασπούτιν, μολονότι όπως ο ίδιος κατέθεσε είχαμε φιλικές και οικογενειακές σχέσεις και είχαμε συνυπηρετήσει στην Αθήνα από την δεκαετία του 1980. Διαψεύδει λοιπόν εκκωφαντικά την κα Ράϊκου που ψευδώς ισχυρίζεται ότι αυτοαποκαλούμαι Ρασπούτιν και ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί μας.

δ) Επιθυμούσε να παραμείνει Οικονομικός Εισαγγελέας για 6 ολόκληρα χρόνια. Άρα με επιβεβαίωσε ότι εκλιπαρούσε και επεδίωκε με κάθε τρόπο να παραμείνει κολλημένος στην καρέκλα του.

Ο κ. Αθανασίου προκειμένου να κλιμακωθεί ο βρώμικος πόλεμος σε βάρος μου, τουλάχιστον επικοινωνιακά, παίρνει τη σκυτάλη από τον καταδικασμένο για ναρκωτικά κ Γιαννουσάκη και αναφέρεται χωρίς κανένα στοιχείο σε άλλες άσχετες με τη Novartis υποθέσεις.

Θα πρέπει να εξηγήσει όμως γιατί ερχόταν στο γραφείο μου και συζητούσε μαζί μου για αυτές τις υποθέσεις, πώς τις γνώριζα και τι άλλο μου ζητούσε. Μήπως προσωπικά ρουσφέτια?

Γιατί μέχρι τώρα δεν με είχε καταγγείλει ή δεν ενημέρωσε τον Επόπτη του ή τον κ. Πλειώτα σημερινό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Για τις υποθέσεις των κ.κ. Αλαφούζου και Παπαχρήστου είναι προφανές το κίνητρο των ψεμάτων του. Θέλει να τους εξαγριώσει εναντίον μου για να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους για την επικοινωνιακή φούσκα των ψεμάτων του. Θέλει να γίνει αρεστός στους προαναφερόμενους και τη Νέα Δημοκρατία και τους δίνει αφορμή για να επιτεθούν στον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του.

Ο κ Αθανασίου αποδεικνύεται εμπαθής, κακοήθης και μεγάλος ψεύτης και όχι για πρώτη φορά. Ένα χαρακτηριστικό μεγάλο αλλά όχι μοναδικό ψέμα του: Δεν δίστασε να πει ψέματα παντού, στην υπηρεσία του, στο Υπουργείο, στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι δήθεν πήγε στη Χάγη όπου συζητούσαν Εισαγγελείς από πολλές χώρες διεθνές σκάνδαλο και αυτός ήταν σε ταξιδάκι αναψυχής.

Αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθω μόλις λάβω επίσημα γνώση της κατάθεσης του κ. Αθανασίου».

