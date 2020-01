Όπως αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ «οι απαράδεκτες ενέργειες των εκπροσώπων του νεοναζισμού εκφεύγουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή παράδοση και αποτελούν προσπάθειες αυτοδιαφήμισης του υποδίκου μορφώματος της Χρυσής Αυγής, το οποίο η ελληνική κοινωνία έθεσε με τη ψήφο της εκτός κοινοβουλίου. Οι νεοναζιστές εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους».

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με αφορμή το περιστατικό, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον «των ρατσιστικών μυαλών» στην Ελλάδα.

«Αυτά τα ρατσιστικά μυαλά γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς συνθλίβουμε και πετάμε στη θάλασσα αυτούς που τολμούν να επιτίθενται στην ένδοξη σημαία μας. Τα κακομαθημένα παιδιά και οι ρατσιστές της Ευρώπης θα πρέπει να μάθουν ποια είναι η θέση τους» αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter και καλεί την «Ευρώπη να βάλει ένα τέλος στον ρατσισμό και την εχθρότητα απέναντι στο Ισλάμ».

These racist minds know better than anybody how we crash and kick out to the sea those who dare attack our glorious flag. Europe’s spoiled and racist children should know their place. Europe must put an end to racism and animosity against Islam. pic.twitter.com/s8EUpRtLqz