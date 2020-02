Να σημειωθεί ότι από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις, που παραβίασε την ελληνική υφαλοκρηπίδα, στη συνέχεια έφτασε εντός του θαλασσοτεμαχίου 4, δυτικά της Κύπρου, με απλωμένα τα καλώδιά του.

Από μακρινή απόσταση επιβλέπουν δύο τουρκικές φρεγάτες. Την ίδια ώρα, το γεωτρύπανο Γιαβούζ παραμένει στο τεμάχιο 8, μαζί με υποστηρικτικά σκάφη.

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να διαπιστώσετε τη μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει στην περιοχή.

#EastMed military and political tensions have been ramped up in recent months. PE Maps has collated the latest situation. Will this deter interest in the regions energy potential? #Turkey #Cyprus #Libya #Greece #EEZ Read more.. https://t.co/lhIEXm3qTf pic.twitter.com/N9iqWCyhzd