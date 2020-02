Απαντώντας σε χρήστη του Twitter ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για τη συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στα ΝΕΑ, ο Τζέφρι Πάιατ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Είναι πολύ ξεκάθαρο στη συνέντευξη. Η ερώτηση αφορούσε το συγκεκριμένο MOU και η απάντησή μου ήταν ότι "νησιά - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων όπως η Κρήτη - έχουν τα ίδια δικαιώματα"».

«Σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και μέρος των αρχών της Λιβύης, ξεκαθάρισα τον Δεκέμβριο τη νομική ερμηνεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι τα νησιά - περιλαμβανομένων των μεγάλων νησιών όπως η Κρήτη, έχουν τα ίδια δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες με τις ηπειρωτικές περιοχές» δηλώνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας σε συνέντευξή του στα «Νέα», που έδωσε το Σάββατο.

It is very clear in the interview. The question regarded the specific MOU and my answer was that islands - including large ones like Crete - have the same rights