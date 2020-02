«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας» γράφει ο Κυρικάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός έκανε το παραπάνω tweet την ώρα που κορυφώνονταν στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021 μέχρι το 2027.

Η μετά-Brexit εποχή, ασφαλώς και δεν είναι εύκολη, καθώς πρέπει να καλυφθούν τα ποσά που κάλυπταν οι Βρετανοί.

In discussions with the leaders of France, Germany, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain and Belgium on the #EUBudget. We need a budget that addresses the problems EU countries face and supports the ambitious goals we have set for the future and prosperity of our citizens. #EUCO pic.twitter.com/0G3zHk30P7