Επιστολές στους επικεφαλής των ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων και του Renew Europe, αναφορικά «με την κρίση στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας και την παραβίαση με ευθύνη του Ερντογάν της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας», απέστειλε ο Δημήτρης Παπαδημούλης εκ μέρους της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στις σχετικές επιστολές που απέστειλε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Martin Schirdewan και Manon Aubry (Ευρωομάδα της Αριστεράς), Ιratxe Garcia-Perez (Σοσιαλιστές), Ska Keller και Philippe Lamberts (Πράσινοι) και Dacian Ciolos (Renew Europe), ζητά να στηρίξουν την πρόταση της Ευρωομάδας της Αριστεράς, να συζητηθεί εκτάκτως το ζήτημα της κρίσης στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και οι ευθύνες της ΕΕ, στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, 9-‪12 Μαρτίου 2020.

Η πρόταση να ενταχθεί το ζήτημα στην Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με τίτλο: «Προσφυγική/μεταναστευτική Κρίση στα ελληνο-τουρκικά σύνορα και οι ευθύνες της ΕΕ» (The refugee/migration crisis in the Greek-Turkish borders and the EU responsibility (with a resolution), προβλέπει επίσης να υπάρξει συζήτηση και ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, με την συμμετοχή του Συμβουλίου και της Κομισιόν.

Στην επιστολή του ο κ. Παπαδημούλης αναφέρει ότι «μετά την πρόσφατη απόφαση του Ερντογάν να επιτρέψει τη διέλευση των προσφύγων και των μεταναστών από τα τουρκικά σύνορα στην Ελλάδα και προς την ΕΕ, μόνο τη σημερινή ημέρα υπάρχουν περίπου 10.000 άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα». Υπογραμμίζει ότι «η κατάσταση είναι κρίσιμη και χρειάζεται την άμεση αντίδραση της ΕΕ», επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα αντιμετώπισε σχεδόν μόνη της πάλι μια παρόμοια κατάσταση το 2015-2016». Ο κ. Παπαδημούλης σημειώνει πως «είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θέτει άμεσες προκλήσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό και τη μετανάστευση, αλλά και στην περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη». Θέτει δε τη διάσταση του κινδύνου να ενισχυθούν «τα φαινόμενα του ακροδεξιού λαϊκισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού», «με σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες», για να τονίσει ότι «η ΕΕ πρέπει να επιδείξει δέσμευση, αλληλεγγύη και ανθρωπισμό σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανάλογες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και γνωστοποίησης «όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με ευθύνη Ερντογάν στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας», έχει αναλάβει και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του ΕΚ, της οποίας είναι μέλος».