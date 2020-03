Στη συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Κουέστ, ο Έλληνας πρωθυπουργός, τόνισε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σύνορα του Έβρου, δεν αποτελεί μια προσφυγική ή μεταναστευτική κρίση, αλλά οφείλεται σε μια συνειδητή προσπάθεια της Τουρκίας να «εργαλειοποιήσει» το προσφυγικό, για να ικανοποιήσει τις δικές της επιδιώξεις.

«Έχουμε κάθε δικαίωμα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα, δεν είναι πρόσφυγες από τη Συρία, από το Ιντλίμπ. «Οι περισσότεροι ζουν στην Τουρκία εδώ και χρόνια, μιλάνε την τουρκική γλώσσα» υπογράμμισε.



Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ξεκάθαρα για τουρκική προβοκάτσια και σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ξεκίνησε τη νέα κρίση. «Η Ελλάδα άνοιξε την καρδιά και τα σπίτια της στους πρόσφυγες» υπογράμμισε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η χώρα μας δεν φέρεται σωστά στους πρόσφυγες.



Παράλληλα, χαρακτήρισε «νεκρή» τη συμφωνία της Τουρκίας με την ΕΕ για το προσφυγικό, εξαιτίας της συστηματικής, μονομερούς παραβίασής της από την Τουρκία. «Η Ευρώπη δεν εκβιάζεται» υπογράμμισε, ενώ κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να σταματήσει να διαδίδει και να ενθαρρύνει τα «fake news» για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Η συμφωνία Τουρκίας- ΕΕ είναι νεκρή με ευθύνη της Τουρκίας, ανέφερε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο CNN. «Είναι νεκρή, επειδή η Τουρκία αποφάσισε να παραβιάσει πλήρως τη συμφωνία, εξαιτίας αυτού που συνέβη στη Συρία. Η Τουρκία έχει την υποχρέωση να αποτρέπει τον κόσμο να καταφθάνει στις ακτογραμμές, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίζει τους παράνομους διακινητές και να απαγορεύει στον κόσμο να περνά παράνομα τα σύνορα με την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς προβλέπει η συμφωνία. Και η Τουρκία κάνει ακριβώς το αντίθετο» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Europe is not going to be blackmailed by Turkey. We are not the ones escalating this conflict, but we have every right to protect our sovereign borders. And we will continue to do so.

Interview with @richardquest on CNN. https://t.co/mgDud4MSzK pic.twitter.com/SsaTc1Z4gY