Με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο CNN, ο κ. Πάιατ σχολίασε στο Twitter:

«Καλά νέα από την Ελλάδα. Αξίζει να παρακολουθήσετε όλη τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δημοσιογράφο του CNΝ, Κριστιάν Αμανπούρ, για μια αίσθηση της εξαιρετικά ικανής, τεχνοκρατικής προσέγγισης που η κυβέρνηση έχει επιδείξει για την κοινή πρόκληση του κορονοϊού. Σε αυτό είμαστε όλοι μαζί».

Good news from Greece. Worth watching this full ⁦@camanpour⁩ interview with ⁦@PrimeministerGR⁩ for a sense of the highly competent, technocratic approach the government has brought to the shared challenge of Coronavirus. We’re in this together https://t.co/9WQejWma2h