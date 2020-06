Γεωργιάδης: Κάλεσμα σε επενδυτές και τουρίστες από την Κίνα

Πρόσκληση σε επενδυτές και τουρίστες από την Κίνα, απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, στο διαδικτυακό φόρουμ “INVEST IN GREECE 2020”, που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Ανάπτυξης της Κίνας (NDRC), μέσω του αρμόδιου φορέα του (CODA), η Belt and Road Associates και η πλατφόρμα China Go Abroad.