Μητσοτάκης: Δεν έχουμε περιθώριο να φαινόμαστε διχασμένοι ή αδύναμοι

«Δεν έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο για να καταλήξουμε σε συμφωνία, ελπίζω πως σήμερα θα μπορέσουμε να άρουμε το αδιέξοδο», είπε όπως μεταδίδει το Reuters.

Όπως τόνισε, είμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή οικονομική κρίση και δεν έχουμε περιθώριο να φαινόμαστε διχασμένοι ή αδύναμοι.

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

Διαπραγματευόμαστε επί τρεις ημέρες πλέον και προφανώς δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία. Ειλικρινά ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο.

Από την πρώτη στιγμή έχω επισημάνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς, αλλά αυτοί οι συμβιβασμοί δεν μπορεί να είναι τέτοιοι που να αποδυναμώνουν τη φιλοδοξία μας για μία γενναία Ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση του κορονοϊού και την οικονομική καταιγίδα που έχει προκαλέσει.

Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση και δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι.

