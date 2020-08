Επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας-Ισραήλ - Τι είπαν Δένδιας-Ασκενάζι

«Καλωσόρισες στο Ισραήλ, καλέ μου φίλε, υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια. Είναι πάντοτε μεγάλη τιμή να σε φιλοξενώ στην Ιερουσαλήμ» έγραψε στο Twitter αμέσως μετά τη θερμή υποδοχή ο Γκάμπι Ασκενάζι.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ, κατά τις οποίες συζητήθηκαν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος +ΗΠΑ).

Welcome to Israel my good friend, Greek Minister of Foreign Affairs @NikosDendias.

It is always a great honor to host you here in Jerusalem. pic.twitter.com/8h0du6kgag