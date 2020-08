Επίθεση στην ιστοσελίδα του ελληνικού υπουργείου Εργασίας πραγματοποίησαν την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι χάκερς.

Η σελίδα του υπουργείου "έπεσε" το απόγευμα της Παρασκευής και οι πολίτες δεν είχαν πρόσβαση σε αυτή.

Το μήνυμα που έγραψαν οι Τούρκοι χάκερς ήταν: «Κάθε επίθεση που κάνετε στο Ορούτς Ρέις θα βρίσκει απάντηση στο διαδίκτυο».

Στα αγγλικά το μήνυμα έγραφε: "Hacked By Turkish Defacer RootAyyildiz Every Attack You Make to Oruη Reis Will Have an Answer on the Internet".