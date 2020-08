Οι τουρκικές προκλήσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Παναγιωτόπουλου-Πάιατ

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι προκλήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την τουρκική παραβατική συμπεριφορά, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ασφαλείας και σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και συζητήθηκαν νέες πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση των διμερών αμυντικών και αμυντικο-τεχνικών σχέσεων, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες, μετά το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Βενιαμίν Γκαντζ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΜ, με τον κ. Γκαντζ ο Έλληνας υπουργός συζήτησε την κατάσταση και τις προκλήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, από τις παράνομες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας, σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Grateful to meet with Minster @npanagioto ahead of @secpompeo meeting with @NikosDendias. Reaffirmed US support for Greece as a pillar of stability in the E. Med and discussed initiatives to deepen our defense cooperation and build on MDCA while reducing regional tensions. pic.twitter.com/4XEyT9D7PQ