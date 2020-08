Μηταράκης: Αυστηρή αλλά δίκαιη η ελληνική μεταναστευτική πολιτική

«Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε δήλωση - απάντηση σε δημοσιεύματα του ξένου Τύπου (The New York Times, Patrick Kingsley and Karam Shoumali, 14/08/2020), επισημαίνοντας ότι σήμερα η χώρα μας φιλοξενεί 160 χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.