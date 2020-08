Βαρβιτσιώτης:Η κατάσταση στη Λευκορωσία απειλεί τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής

Κατά την εν λόγω συζήτηση, μεταξύ των επικεφαλής των τριών θεσμών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της ελληνικής προεδρίας για την κατάσταση στη Λευκορωσία, σε συνέχεια των πρόσφατων προεδρικών εκλογών, η οποία, εκτός από κίνδυνο για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή, συνιστούν και απειλή για τη γεωπολιτική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, σημειώνοντας, ταυτόχρονα, ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε την ανάγκη το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως ο κατ' εξοχήν διεθνής οργανισμός προάσπισης των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εκφέρει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της επικράτησης πνεύματος διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης της χώρας και των πολιτών, οι οποίοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Οι τρεις επικεφαλής των θεσμών επιβεβαίωσαν το ισχυρό ενδιαφέρον του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις εξελίξεις στη Λευκορωσία, σημειώνοντας ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ένταξη μιας χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Earlier today, we held a meeting via teleconference, together w/ @coe SG Marija Pejčinović Burić & PACE_President?ref_src=twsrc%5Etfw">@PACE_President Rik Daems. We discussed the situation in Belarus in regard to the rule of law and the fundamental rights & freedoms. @coe2020gr pic.twitter.com/sMMNYbcxYz