Τουρκικός Τύπος:Τι γράφει για την επικύρωση ΑΟΖ από την Βουλή

Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει στα τουρκικά ΜΜΕ η επικύρωση της συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο από το ελληνικό κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Οι τίτλοι και το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων ταυτίζονται απόλυτα με τις κυβερνητικές θέσεις τόσο για την κρίση με την Ελλάδα όσο και για τη συμφωνία καθορισμού ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ακολουθώντας την κυβερνητική γραμμή, πολλά τουρκικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν «δήθεν» την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για την ΑΟΖ, σε μια προσπάθεια απαξίωσής της στην τουρκική κοινή γνώμη.

Ειδικότερα, μερικοί τίτλοι τουρκικών δημοσιευμάτων δίνουν τον «παλμό» της ενόχλησης της γείτονος χώρας:



Sabah: «Το ελληνικό κοινοβούλιο εγκρίνει σκανδαλώδη απόφαση»



Hurriyet: «Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη σκανδαλώδη συμφωνία»



Milliyet: «Η Ελλάδα επικύρωσε τη δήθεν συμφωνία με την Αίγυπτο»



Sozcu: «Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία με την Αίγυπτο»



Υeni Safak: «Το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε τη λεγόμενη συμφωνία με την Αίγυπτο»



Takvim: «Προκλητική απόφαση για την Ανατολική Μεσόγειο από την ελληνική βουλή»



haber7.com: «Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη σκανδαλώδη συμφωνία»



haberler.com: «Δύο κινήσεις της Ελλάδας που αυξάνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγκρίθηκε η συμφωνία με την Αίγυπτο και εξέδωσε νέα Navtex»



haberturk.com: «Εγκρίθηκε η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου»