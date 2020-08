Δένδιας-Μπορέλ τα είπαν τηλεφωνικά για την Αν. Μεσόγειο

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπορέλ επικοινώνησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Phone call b/w FM @NikosDendias & #EU #HRVP @JosepBorrellF following up on #Gymnich - dvpts in #EasternMediterranean in focus/Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Ύπατο Εκπρόσωπο ΕΕ J.Borrell σε συνέχεια Συμβουλίου Gymnich- κατάσταση σε Αν.Μεσόγειο στο επίκεντρο pic.twitter.com/hrHxDxfd3L