ΥΠΕΞ:Χαιρετίζει την αμερικανική απόφαση για άρση του εμπάργκο στην Κύπρο

"Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δύο φίλων χωρών αλλά και απόδειξη αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως μια χώρα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή", αναφέρει η ανακοίνωση.

"Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με την Κύπρο, τις ΗΠΑ και χώρες της ευρύτερης περιοχής για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή", προσθέτει.

#Greece welcomes the U.S. government’s decision to partially lift the arms embargo on the Republic of #Cyprus



