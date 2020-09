Κύκλος Ιδεών: Η Ελλάδα Μετά την Πανδημία (Ημέρα 2η)-Δείτε Live

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώνει ο "Κύκλος Ιδεών" του Ευάγγελου Βενιζέλου, με θέμα "Η Ελλάδα μετά (;) την πανδημία".

Πρόγραμμα δεύτερης ημέρας

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

14:00- 14:20 Keynote speaker: Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

14:20-15:50 Κύκλος ΙV: Υπάρχει μακροπρόθεσμο και βιώσιμο δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο ; - Τι θα γίνει μετά το τέλος της «πανδημικής» χαλάρωσης;

Συντονίζει: Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος

Συζητούν: Γιώργος Ζανιάς, Πρόεδρος του ΔΣ, Eurobank AE, πρώην Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής ΟΠΑ

Γιώργος Προκοπάκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital Partners

Δημήτρης Τσομώκος, Professor of Financial Economics and Fellow in Management, Saϊd Business School and St. Edmund Hall, University of Oxford

Γκίκας Χαρδούβελης, Senior Independent Director Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην Υπουργός Οικονομικών

15:50-16:10 Συζήτηση

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, Καθηγητής, ΟΠΑ

Ειρήνη Χρυσολωρά, Δημοσιογράφος

16:10-17:40 Κύκλος V: Η πρόκληση των 70 + δισ. ευρώ από την ΕΕ : Η σύγκρουση μεταξύ «διάσωσης» και «αναδιάρθρωσης» - Ο ρόλος της ΕΕ, του κράτους και του ιδιωτικού τομέα

Συντονίζει: Δήμητρα Καδδά, Δημοσιογράφος

Συζητούν: Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος ΟΚΕ & Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ

Γιώργος Γιαννούσης, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Γιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, ΕΜΠ

Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος του Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την Εφαρμογή της Σύμβασης για το Κλίμα

Αλέκος Κρητικός, πρώην Γ.Γ., Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών

17:40- 19:10 Κύκλος VI: Η πανδημία ως «μαμή της Ιστορίας» : Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η βιοτεχνολογία μετά την εξελισσόμενη υγειονομική δοκιμασία

Συντονίζει: Πέτρος Καβάσαλης, Αν. Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος του ΔΣ, Κύκλος Ιδεών

Συζητούν: Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ερευνητής ΙΤΕ

Χρήστος Δερβένης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Κύκλος Ιδεών

Εβίκα Καραμαγκιώλη, Νομικός, PhD, Επ. Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ - Διδάσκουσα, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ

Μανώλης Κέλλης, Professor of Computer Science at MIT, Ιnstitute Member of the Broad Institute of MIT and Harvard Laurence Rahme, Professor of Surgery, Microbiology, Harvard Medical School, Director, MGH Molecular Surgical Laboratory, Massachusetts General Hospital

Γιώργος Παυλάκης, MD, PhD, Γιατρός-Ερευνητής, USA

19:10- 19:30

Συζήτηση Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος ΠΕΦ, Συνδιευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕΝ

Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος

19:30- 20:20 Κύκλος VΙI : Η πανδημία και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας - Η επόμενη ημέρα

Συντονίζει: Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών

Συζητούν: Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank,

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, MYTILINEOS

Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO Electra Hotels & Resorts

20:20-21:20 Κύκλος VΙII : Παρουσίαση έρευνας της διαΝΕΟσις: Εξαγωγές και ελληνικές επιχειρήσεις - μια συζήτηση για τα εμπόδια που εξακολουθούν να εγκλωβίζουν την ελληνική οικονομία σε εσωστρέφεια

Συντονίζει: Γιάννης Κουτσομύτης, αναλυτής

Την έρευνα παρουσιάζουν: Μαργαρίτα Κατσίμη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της συγγραφικής ομάδας της έρευνας Φαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών διαΝΕΟσις

