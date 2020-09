Χαρδαλιάς: Έκανα κίνηση, αλλά δεν φίλησα το χέρι του παπά

Για παραποίηση πραγματικών περιστατικών και εύκολη κριτική από τον καναπέ κάνει λόγο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλίας, με μια μακροσκελή ανάρτηση του στο Facebook, έπειτα από τα σχόλια που προκάλεσε η κίνηση του προς ιερέα το πρωί, ύστερα από τον απεγκλωβισμό του τελευταίου από το χωριό Οξυά στην Καρδίτσα.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ισχυρίζεται πως δεν φίλησε το χέρι του ιερέα, όπως φαίνεται στις εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα, αλλά πως απλώς έκλινε προς το ράσο του σε ένδειξη σεβασμού.

Η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά στο Facebook:

Τους τελευταίους 7 μήνες η Πολιτική Προστασία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης πολλαπλών κρίσεων. Πανδημία, μεταναστευτικό, κλιματική αλλαγή με ακραία φαινόμενα πυρκαγιών και πλημμυρών.

Σε όλα έχουμε ανταποκριθεί έως τώρα με αποτελεσματικότητα, ευθύνη και πίστη στην σκληρή δουλειά, την ομαδικότητα, μα πάνω από όλα στην αξία της ανθρώπινης ζωής.

Στις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία πραγματοποιήσαμε επιτυχώς 788 διασώσεις με τελευταία την από αέρος διάσωση μιας εγκύου, ενός βρέφους, μιας καρκινοπαθούς και 4 ακόμα συμπολιτών μας. Τέτοιες ιστορίες μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω. Και αυτό εξέφρασα κλίνοντας στο ράσο του με σεβασμό (και όχι φιλώντας το χέρι του) προς τον Ιερέα που διασώσαμε και που έσπευσε να μας ευχαριστήσει και μας συγχαίρει αμέσως μετά το τέλος και αυτής της επιχείρησης και ενώ μόλις είχα βγάλει τη μάσκα μου για να πιω νερό (τα video είναι αδιάψευστος μάρτυρας για την πραγματικότητα).

Σε όσους λοιπόν για διάφορους λόγους παραποιούν τα πραγματικά περιστατικά και ασκούν εύκολη κριτική από τον καναπέ τους συνιστώ 3 + 1 πράγματα:

Μάσκες, αποστάσεις, αυστηρή προσωπική υγιεινή και λίγο περισσότερο σεβασμό στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που μοχθούμε καθημερινά για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια όλων των πολιτών. Από αυτή την περιπέτεια θα βγούμε νικητές μόνο αν είμαστε ενωμένοι και πειθαρχημένοι!

