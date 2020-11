Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε την Παρασκευή πως από το Σάββατο το πρωί που ξεκινάει το lockdown θα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για τις μετακινήσεις και προειδοποίησε τους πολίτες πως ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες θα πρέπει να έχουν στείλει μήνυμα πριν από κάθε μετακίνηση και να έχουν μαζί τα απαραίτητα έγγραφα, σε περιπτώσεις που χρειάζεται. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε μάλιστα πως διπλασιάζονται τα πρόστιμα για τους παραβάτες.

"Από το Σάββατο, καθ'όλο το 24ωρο θα υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας, μόνο με sms για τους προβλεπόμενους λόγους. Απευθύνουμε έκκληση για λελογισμένη αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας. Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και τα πρόστιμα έχουν διπλασιαστεί", τόνισε εμφατικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα πρόστιμα για παράτυπη μετακίνηση θα ανέρχεται πλέον στα 300 ευρώ.

Θυμίζουμε πως μετά τις 21.00 το βράδυ μέχρι τις 05.00 το πρωί επιτρέπεται μετακίνηση μόνο για τρεις λόγους:

Λόγοι εργασίας [βεβαίωση τύπου Α του εργοδότη]

Λόγοι υγείας [SMS – Επιλογή 1]

Ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS – Επιλογή 6]

Τις υπόλοιπες ώρες ισχύει το σύστημα που υπήρχε και στο πρώτο lockdown με έξι μετακινήσεις:

1) Για λόγους υγείας,

2) Για ψώνια,



3) Για τράπεζα, δημόσια υπηρεσία,



4) Για βοήθεια σε ηλικιωμένο ή μετακίνηση παιδιού σε σχολείο,



5) Για μετάβαση σε τελετή

6) Για άθληση ή βόλτα κατοικιδίου

Συνιστούμε στους πολίτες να κινούνται μόνο αν είναι απαραίτητο και να κάνουν λελογισμένη χρήση του μηνύματος.

Take away

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα και για το take away, το οποίο θα επιτρέπεται παρά το lockdown και διευκρίνισε πως δεν προβλέπεται μεμονωμένα η σχετική μετακίνηση. Όταν κάποιος πολίτης βγαίνει για άλλο λόγο, όπως πχ για δουλειά ή για να πάει σε κάποιο σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να περνάει και να προμηθεύεται έναν καφέ για παράδειγμα από κατάστημα take away.

Πολυτεχνείο

Ο υφυπουργός ήταν επίσης ξεκάθαρος για το ζήτημα της 17ης Νοεμβρίου, λέγοντας πως δεν θα επιτραπεί να γίνουν οι εκδηλώσεις και η πορεία που γίνεται κάθε χρόνο, σημειώνοντας πως αντίστοιχα δεν εορτάστηκαν με παρελάσεις η 25η Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου.

Σπύρος Πολυχρονόπουλος