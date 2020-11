Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από σήμερα 16 Νοεμβρίου 2020, αναλαμβάνει σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο Γιάννης Ζερβάκης, με αντικείμενο τη συνέργεια με την Κοινωνία των Πολιτών και την παρακολούθηση μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από ιδρύματα και φορείς.

Το βιογραφικό του κ. Ζερβάκη:

Στέλεχος με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της φιλανθρωπίας, στον σχεδιασμό και διαχείριση έργων και προγραμμάτων, στις συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στην διαχείριση οργανισμών και ανθρώπινου δυναμικού.

Εργασιακή εμπειρία

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεγάλων Δωρεών (02/19 – 09/20)

Σχεδιασμός και Διαχείριση του προγράμματος Πρωτοβουλία για την Υγεία (~400εκ€) - Διευθύνων Σύμβουλος, Πρωτοβουλία για την Υγεία ΑΕ

Σχεδιασμός και υλοποίηση μέρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19 (~100εκ$)

Σχεδιασμός και υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για τη Λακωνία (~7εκ€)

Βασικός συνομιλητής του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών

Διοικητικός Διευθυντής (02/13 – 01/19)

Διαχείριση και επίβλεψη όλων των λειτουργιών του γραφείου

Επίβλεψη του συνολικού κοινωφελούς έργου του ΙΣΝ και των επιμέρους λειτουργιών του

Συντονισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων σύμφωνα με τους στόχους του ΙΣΝ

Συντήρηση Εγχειριδίων λειτουργίας, COB και σχεδίου διαχείρισης κρίσεων

Ενεργό μέλος της ομάδας παρακολούθησης της υλοποίησης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κυρίως αρμόδιος για την επικοινωνία με εκπροσώπους του δημόσιου και κοινωφελούς τομέα

Αναπληρωτής Διοικητικός Διευθυντής & Δ/ντης Προγραμμάτων (04/09 – 01/13)

Επιπλέον των αρμοδιοτήτων του Δ/ντη Προγραμμάτων - Άμεση συνεργασία με τον Διοικητικό Δ/ντη

Υποστήριξη στη διαχείριση του γραφείου της Αθήνας και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων

Διευθυντής Προγραμμάτων (01/07 – 03/09)

Σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου και των διαδικασιών

Οργάνωση της ομάδας και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος

Ενεργό μέλος της ομάδας σχεδιασμού του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συντονιστής Τμήματος Προγραμμάτων (01/05 – 12/06)

Συντονισμός έργου του τμήματος

Οργάνωση και επίβλεψη των διαδικασιών αξιολόγησης και υλοποίησης δωρεών

Διαχείριση της ομάδας

Διαχειριστής Τεχνικών Δωρεών (12/04 – 12/06)

Αξιολόγηση αιτημάτων και υλοποίηση τεχνικών δωρεών, όπως κατασκευαστικά έργα και προμήθεια εξοπλισμού, σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα του ΙΣΝ και τους δωρεοδόχους οργανισμούς

Ελεύθερος Επαγγελματίας 11/02 – 11/04

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Συνεργασίες με τεχνικά γραφεία / Μελέτες / Κατασκευές

Telemetrics Ltd. 01/01 – 10/02

Διευθυντής Πωλήσεων

Ανάπτυξη πελατολογίου της νεοσύστατης εταιρίας

Συνεργασίες με διεθνείς αντιπροσωπείες στον τομέα των οργάνων μέτρησης τηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή και προώθηση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά

G-Systems AE 06/00 – 12/00

Μηχανικός Πωλήσεων

Ανάλυση αναγκών πελατών και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ

University of New Haven, CT, USA 1997 – 1998

M.S. Electrical & Computer Engineering

University of New Haven, CT, USA 1992 – 1997

B.S. Electrical & Electronics Engineering