Την άποψη πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, κέρδισε την πρόκληση να φανεί αντάξιος των προσδοκιών στο βιβλίο του με τίτλο «Γη της Επαγγελίας», εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η αυτοβιογραφία είναι ένα είδος ζωής. Μόνο που δεν περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα της. Γράφεται πιο αργά από την αρχή της. Και ευτυχώς τελειώνει, νωρίτερα από το τέλος της», είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο μήνυμά του κατά την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου.

Εν συνεχεία ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε τα ακόλουθα:

Προσωπικά, έχω καταφέρει να διαβάσω τα δύο τρίτα του βιβλίου. Κλέβοντας λίγη ώρα τα βράδια ή, μερικές φορές, όταν βρίσκομαι στο αεροπλάνο σε ταξίδια που μου δίνουν κάποιο ελεύθερο χρόνο. Ανήκω και εγώ σε αυτούς που θεωρούν γλαφυρό το λόγο του. Αλλά και ταιριαστό με την ισχύ των ιδεών του.

Ως αναγνώστης-πολιτικός, θα επισήμαινα την προσήλωση του Προέδρου στις αρχές της φιλελεύθερης Δημοκρατίας, του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής φροντίδας.

Αλλά και την πίστη του στην μετριοπάθεια: Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ ομολογεί ότι ανέκαθεν υπήρξε μεταρρυθμιστής και όχι επαναστάτης. Ένας οπαδός της ανοιχτής οικονομίας, που, όμως, δεν δίστασε να κρατικοποιήσει πρόσκαιρα την αυτοκινητοβιομηχανία για να τη σώσει. Και, βέβαια, έθεσε τον ιδιωτικό τομέα προ των ευθυνών του στην οικολογική τραγωδία του 2010, στον Κόλπο του Μεξικού.

Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να σταθώ σε δύο χαρακτηριστικά τα οποία διατρέχουν όλο το βιβλίο του: Πρώτον, στο διαρκές ερώτημα που θέτει ο Πρόεδρος στον εαυτό του, αν κάθε φορά, αποφάσιζε σωστά. Αυτή η αγωνία νομίζω ότι κρατά κάθε ηγέτη προσηλωμένο στο στόχο του, αλλά και σε επαφή με τους συμπολίτες του.

Και δεύτερον θέλω να σταθώ στο σύνθημα: Yes, we can. Τρεις λέξεις, που χειραφετήθηκαν απ’ την προεκλογική του εκστρατεία για να πυροδοτήσουν την πολιτική του συνολικά. Πεποίθηση, που και εγώ πιστεύω ότι, όταν τη συμμερίζονται πολλοί, τότε γίνεται συλλογική κίνηση που οδηγεί σε πραγματικά - σε χειροπιαστά αποτελέσματα.

«Κλείνω με την ευχή, το βιβλίο αυτό να διαβαστεί και, κυρίως, να δώσει αφορμές για σκέψη και περίσκεψη. Οι αρχές, οι επιλογές και οι πολιτικές συμπεριφορές Ομπάμα αξίζουν να περάσουν τον Ατλαντικό για να φτάσουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Για να βοηθήσουν, έτσι, και τη δική μας προσπάθεια να μετατρέψουμε την ήπειρό μας και την πατρίδα μας σε μία αληθινή "Γη της Επαγγελίας"» κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας, ο πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρ. Πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραμένος, η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια κα Ελένη Κουναλάκη, ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Νίκος Μπακατσέλος, η Έφορος αρχαιοτήτων Αθηνών κα Ελένη Μπάνου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας κ. Έντυ Ζεμενίδης, η Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικής & Διεθνούς Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κα Κωνσταντίνα Μπότσιου, ο συγγραφέας κ. Χρήστος Χωμενίδης, ο Διευθυντής του Μουσείου της πόλης των Αθηνών κ. Στέφανος Καβαλλιεράκης, ο επίτιμος Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Interbus Α.Ε. κ. Δημήτρης Ζαφειριάδης και ο επικοινωνιολόγος κ. Ευτύχης Βαρδουλάκης. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Κουβαράς.

Τη μετάφραση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα έκαναν οι διακεκριμένοι μεταφραστές Χρύσα Φραγκιαδάκη και Μάνος Τζιρίτας, ενώ την επιμέλεια της έκδοσης είχε η Όλια Αποστολοπούλου.