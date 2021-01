Πιερρακάκης: Εντείνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στην διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη του Economist με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα "AI AT THE DAWN OF 2021: Thinking outside the box", για την πανδημία, η οποία αποτέλεσε αναγκαίο κίνητρο για την ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών που τέθηκαν στην υπηρεσία των πολιτών.