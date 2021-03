Σκρέκας: Έρχονται επενδύσεις σε υπεράκτια αιολικά και πλωτά φωτοβολταϊκά

Μέσα στους επόμενους μήνες η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αλλά και πλωτών φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας σε διαδικτυακή διάσκεψη με τίτλο "Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery".