Ψηφιακές επαφές έχει ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στο πλαίσιο της ΙΤΒ Berlin, της μεγαλύτερης τουριστικής έκθεσης διεθνώς που φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και παραδοσιακά αποτελεί βαρόμετρο, ενόψει του ανοίγματος της τουριστικής αγοράς.

Στο ψηφιακό βήμα της τουριστικής έκθεσης του Βερολίνου έδωσε το παρόν και ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου με θέμα Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started».

Στο πλαίσιο της έκθεσης ο υπουργός έχει προγραμματίσει σειρά επαφών με εκπροσώπους των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών οργανισμών της Ευρώπης αλλά και διεθνών φορέων του τουρισμού, ώστε να συζητήσει θέματα μετακίνησης των πολιτών, τον ταξιδιωτικό προγραμματισμό αλλά και τις εξελίξεις σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση συμμετέχουν 250 συνεκθέτες από τους περίπου 90 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό περίπτερο. Μεταξύ αυτών θα βρίσκονται 50 ξενοδοχειακές μονάδες που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αγορά, 80 τουριστικά γραφεία – οργανωτές εκδηλώσεων αλλά και 40 Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας.

Η αύξηση των συμμετεχόντων γίνεται χωρίς κόστος για τις επιχειρήσεις του τουρισμού, αφού το συνολικό κόστος της ελληνικής παρουσίας θα το επωμιστεί ο ΕΟΤ

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται σε ειδικό διαδικτυακό χώρο, που εξασφάλισε ο Οργανισμός networking με συζητήσεις με τους χρήστες της πλατφόρμας της ΙΤΒ. Στο χώρο αυτό θα γίνει και η ειδική παρουσίαση για την Ελλάδα με δυνατότητα live Q&A chat. Επιπλέον ο ΕΟΤ έχει δημιουργήσει θεματικές γωνιές (corners) για να προβάλει τις ελληνικές Περιφέρειες, ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία, αλλά και για πρώτη φορά τα boutique hotels και τις ελληνικές startups.

Σύσσωμοι οι φορείς του τουρισμού αναμένουν από την έκθεση τα πρώτα δείγματα για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, δεδομένης και της αναθέρμανσης της πανδημίας σε πολλές χώρες γεγονός η οποία εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα σύνορά για ξένους επισκέπτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) μέχρι στιγμής το 32% των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών διεθνώς παραμένουν ολοκληρωτικά κλειστοί, ενώ το 34%, δηλαδή 73 από τους 217 τουριστικούς προορισμούς που εξετάζει ο οργανισμός παραμένουν «μερικώς κλειστοί». Στους τελευταίους συγκαταλέγεται και η χώρα μας καθώς και αρκετοί από τους βασικούς ανταγωνιστές της (Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία κτλ).

Πρόσφατο δημοσίευμα της Bild ανέφερε ότι όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί και τα τεστ κορονοϊού τόσο πιο γρήγορα θα ανοίξει ο δρόμος για ταξίδια. Στο δημοσίευμα με τίτλο «έκρηξη ταξιδιών αναμένεται φέτος το καλοκαίρι» φιλοξενούνταν δηλώσεις του εντεταλμένου της γερμανικής κυβέρνησης για το τουρισμό Τόμας Μπαράις, ο οποίος δήλωνε βέβαιος πως οι Γερμανοί έχουν μεγάλη όρεξη για ταξίδια.

Το παραπάνω επιβεβαιώνει και ο γερμανικός ταξιδιωτικός κολοσσός TUI, εκπρόσωπος του οποίου δήλωσε ότι οι αναλύσεις της αγοράς δείχνουν ότι μετά τους δύσκολους μήνες του lockdown η νοσταλγία για χαλαρωτικά ταξίδια έχει αυξηθεί όπως δείχνουν οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ίδιο μάλιστα τις προτιμήσεις των τουριστών κερδίζουν οι κλασικοί προορισμοί όπως Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο και Πορτογαλία. Δεν αποκλείεται τα αεροπορικά εισιτήρια για τις χώρες της Μεσογείου να γίνουν γρήγορα ανάρπαστα».