Δύο επιλογές για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της Αχαΐας εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε σήμερα (4/4) στο Επιμελητήριο Αχαΐας στην Πάτρα.

«Τέθηκαν δύο θέματα που θα μεταφέρω στον πρωθυπουργό» είπε.

Η μια επιλογή, σύμφωνα με τον κ. Πέτσα είναι «στήριξη στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο από τη σύσκεψη των περιφερειακών για μια έκτακτη ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές κατά το πρότυπο που υπήρξε στο παρελθόν στη Δυτική Αττική όταν είχαμε φαινόμενα αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και κλεισίματος των καταστημάτων».

«Αυτό είναι μια επιλογή αν μείνουμε κλειστοί» είπε.

«Η δεύτερη επιλογή είναι αν προχωρήσουμε σε κάποιο άνοιγμα με ποιους όρους μπορεί να γίνει αυτό με ασφάλεια. Ένας τρόπος είναι το click away και είναι και είναι μια πρόταση ξεκάθαρη που θα τεθεί επίσης στον πρωθυπουργό. Εάν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία λογική μερικής λειτουργίας του επιχειρηματικού κόσμου και του λιανεμπορίου στην περιοχή της Αχαΐας και στις άλλες περιοχές με την μέθοδο του click away γιατί η κινητικότητα θα σταματάει ο ιός σταματάει σε αυτή την περίπτωση στην περίπτωση που εφαρμόσουμε το click away.

«Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δύο ξεκάθαρες επιλογές» ανέφερε.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη που προηγήθηκε είπε ότι «δόθηκε η ευκαιρία για μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση σε ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα, με όλους τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, τους συλλόγους και τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών».

Παράλληλα, όπως επεσήμανε, «κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε και το τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο», εξηγώντας ότι «σε συνεργασία, μεταξύ του Επιμελητηρίου, της υγειονομικής περιφέρειας του ΕΟΔΥ και του δήμου, θα υπάρξει αύξηση της επιδημιολογικής επιτήρησης, προκειμένου να εντοπίζονται γρήγορα ασυμπτωματικοί συμπολίτες μας, ιδίως στους χώρους εργασίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος της Πάτρας και της Αχαΐας, έχουμε την ίδια άποψη, δηλαδή στα εμπορικά καταστήματα τώρα και στην εστίαση αργότερα, μπορούμε να τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

«Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω», συνέχισε, «είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό που ζούμε, αν ο καθένας δεν έχει ατομική ευθύνη».

Ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, σημείωσε ότι «το ισοζύγιο μεταξύ εισαγωγών και εξιτηρίων στα νοσοκομεία μας εξακολουθεί να είναι σε υψηλό επίπεδο και δεν υπάρχει ούτε καν επιπέδωση της κατάστασης, όμως γίνεται το μέγιστο δυνατό από το επιστημονικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας αβοήθητος». Αυτό, όπως πρόσθεσε, «είναι αποτέλεσμα της διασποράς που υπάρχει στην κοινότητα».

Στο μεταξύ, έξω από κτίριο του Επιμελητηρίου είχαν συγκεντρωθεί έμποροι της Πάτρας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν έντονα για την αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου και ζητούσαν να τους επιτραπεί να ανοίξουν τα καταστήματά τους.