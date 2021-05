Σακελλαροπούλου στο Κολέγιο της Ευρώπης: Ισότητα των Φύλων και Δημοκρατία

Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Κολέγιο της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό φεμινιστικό think tank Gender Five Plus, έδωσε διάλεξη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων προς τιμήν της ευρωπαίας δικηγόρου και ακτιβίστριας Eliane Vogel-Polsky, με θέμα "Ισότητα των Φύλων και Δημοκρατία".